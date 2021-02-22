صحة القليوبية: فحص 1362حالة في قافلة طبية بقرية «طحلة»

أعلن الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن القافلة الطبية بقرية «طحلة»، التابعة للإدارة الصحية بمدينة بنها، وقعت الكشف المجاني على 1362حالة، مشيراً إلى أن القافلة جاءت تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأكد «عبد الغني»، في تصريح له، اليوم، أهمية استمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية على مدار العام لتجوب جميع أرجاء المحافظة والوصول بها للأماكن والقرى البعيدة والمحرومة من الخدمات الطبية، وذلك بمشاركة أطباء مهرة بالتخصصات المختلفة.

وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال القافلة استمرت على مدار يومين وأجرت الكشف الطبى على 1362 مواطن ومواطنة بالإضافة لإجراء الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية ل 137 حالة فضلا عن تحويل 33 حالة مابين استكمال إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو حالات تحتاج عمليات جراحية .

وأضاف أن القافلة شملت برنامجا توعويا للمواطنين من خلال تنظيم لقاءات وندوات تثقيفية مع أبناء القرية عن بعض المواضيع الهامة للتوعية بالأمراض في فصل الشتاء والالتزام باستخدام الواقيات الشخصية خاصة في ظل فيروس كورونا المستجد .

وأشارت الدكتورة مفيدة رجاء، منسق القوافل الطبية بالقليوبية إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة منها الباطنة والأطفال و الجراحة والمسالك البولية والعظام والرمد والنساء والتوليد والجلدية والأسنان بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة حيث قام بالكشف الطبى على أهالى القرية فريق طبى متكامل من كبار الأخصائيين .

وفي وقت سابق نظمت لجنة ادارة الازمات بقرية دجوي بمركز بنها بمحافظة القليوبية قافلة طبية مجانية للكشف عن الاهالي، وتضمنت القافلة الكشف بالمجان وعمل رسم قلب و تحاليل طبية وقياس الضغط وقياس السكر وصرف العلاج وكل ذلك بالمجان