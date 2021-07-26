ارتفاع أسعار الكتاكيت اليوم.. أغلاها بـ 9.25 جنيه

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 26 يوليو 2021 في مصر، وبحسب مصادر مطلعة بشعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإن سعر الكتكوت الأبيض للشركات يتراوح ما بين 4 إلى 9.25 جنيهات، فيما بلغ سعر الكتكوت «ساسو» نحو 3 جنيهات.

سعر الكتكوت البلدي بـ 3.25 جنيه وبحسب المصادر، فإن أسعار الكتاكيت اليوم في مصر من القطعان يتراوح ما بين 3.8 إلى 4 جنيهات بارتفاع نحو نصف جنيه، فيما بلغ سعر الكتكوت «الرومي» من 16.5 إلى 17 جنيها، كما بلغ سعر الكتكوت البلدي ما بين 3 إلى 3.25 جنيه.

وارتفعت أسعار الكتاكيت البيضاء للبيع، في شركة الوادي للدواجن عند 8 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت في شركة العناني سعر 9 جنيهات، وشركة المراعي 5.50 جنيه، وشركة القاهرة 8.25 جنيه، وشركة الوطنية بسعر 8.50 جنيهات، وشركة الإسكندرية 5.50 جنيه، وشركة نيوهوب ايجيبت للدواجن بـ 9.25 جنيه .

ويشهد فصل الصيف حالة من التذبذب في أسعار الكتاكيت، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالمزارع، ما يؤدي إلى وفاتها، فيما يلجا أصحاب المزارع إلى التكييفات والمراوح للتغلب على درجات الحرارة.

أسعار الكتاكيت لدى الشركات أغلى من الأهالي

وينقسم إنتاج الكتاكيت في السوق المصرية إلى قسمين، الأول: الشركات وتستحوذ على 70% من الإنتاج بينما القطعان تمتلك 30% من الإنتاج مما يؤثر على سعر الكتكوت في مصر حيث يوجد فارق كبير في أسعار الكتاكيت بين الشركات وقطعان الأهالي، حيث يلاحظ فارق بين أسعار الشركات وبعضها وهذا يرجع إلى حجم إنتاج الشركة وجودتها وخدمات الدعم الفني والمتابعة، ويتوقف تحديد سعر الكتكوت يوميا بناء على معدل الطلب والحجز المسبق.

وبحسب المصادر، فإن عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني بلغ 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حاليًا نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، بينما زاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، مشيرة إلى أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.