الوالدان لم يشيعا الجنازة.. 5 مشاهد مؤلمة في واقعة ضحايا العصير المسموم بقنا

لا يزال الغموض يحوم حول واقعة تسمم 3 أطفال، ووفاتهم في ظروف غامضة بمركز فرشوط في محافظة قنا؛ إذ تواصل النيابة العامة ومباحث المركز إجراء التحقيقات، لكشف ملابسات التسمم، الذي توفي به الضحايا، ودخول والدهم في غيبوبة، بسبب تناولهم عصير، كما ادعت والدة الأطفال، وزوجة الأب.

مشاهد مؤلمة رصدتها «الوطن» في الواقعة المأسوية الغامضة، التي شهدتها مدينة فرشوط لأسرة مقيمة بقرية كوم البيجا.

مستشفى فرشوط تستقبل الضحايا

في مشهد مؤلم هرول موظفو الأمن في مستشفى فرشوط وسط صراخ والدة الأطفال، ونقلوهم في حالة غيبوبة إلى أطباء الاستقبال، وقبل إسعافهم توفوا وهم في غرفة الكشف، وسط ذهول الأطباء؛ لسرعة وفاتهم بسبب التسمم، وحاول بعضهم إنقاذ الوالد، الضحية الرابعة.

تجمع غفير داخل مستشفى فرشوط وبكاء الأقاربشهدت مستشفى فرشوط أمس الأحد، تجمعات كبيرة من أهالي قرية كوم البيجا؛ لاستلام جثث الأطفال الثلاثة، وشيعوهم ودفنوهم في مقابر عائلتهم بالجبل، وسط بكاء بعض الأقارب.

غياب الأم والأب عن تشييع جثامين أطفالهما

غابت الأم عن حضور تشيع جثامين أطفالها، الذين توفوا بسبب تسمم شديد قتلهم قبل إسعافهم؛ نظرا لتحفظ النيابة العامة عليها لاستكمال التحقيقات في كشف ملابسات الواقعة.

وأكدت الأم في أقوالها أنها كانت في عيادة طبيب بمدينة فرشوط، وذهب بهم والدهم لشراء بعض العصائر والمواد الغذائية، لكنها فوجئت بتلقي اتصال من زوجها يخبرها بسقوط الأطفال في الشارع الرئيسي بالمدينة.

محاولات لإنقاذ والد الأطفال المسمومين

منذ دخول رأفت جلال، موظف في السكة الحديد، والد الأطفال الثلاثة الذين توفوا مسمومين، مع أبنائه ضحايا التسمم، إلى مستشفى فرشوط، تجرى له جلسات إفاقة، ومن ثم تحول إلى مركز أورام قنا لتلقي العلاج داخل غرفة عناية مركزة، بحسب الدكتور ضياء الدين محمد، مدير المستشفى.

مسرح الواقعة شاهد لم ير شيئا

وتواصل مباحث مركز فرشوط جمع التحريات حوال وقعة تسمم الأطفال الثلاثة، وبحسب مصدر أمني، فإنه جار تفريغ كاميرات محل الواقعة الذي ذكرته والدة الأطفال والزوج ضحايا التسمم؛ لمعرفة السبب الحقيقي، موضحا أن كل المواطنين قالوا إنهم لم يشاهدوا شيئا، خاصة أصحاب المحال التجارية.

وكانت النيابة العامة في مركز فرشوط، قررت احتجاز والدة الأطفال الثلاثة، الذين توفوا بسبب تناولهم مادة غذائية سامة، لاستكمال التحقيقات لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء ذلك.

وقال مصدر أمني لـ«الوطن»، إن رواية الوالدة حول تسممهم إثر تناولهم عصير مسموم يحوم حولها الشكوك، خاصة أن درجة السموم الموجودة عالية، أودت بحياتهم في لحظات.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا بمصرع أميرة رأفت، 8 أعوام، وشقيقيها، أمير، 7 أعوام، وآدم، 9 سنوات، وإصابة والدهم رأفت جلال، 35 عاما، بحالة تسمم، ونقلوا إلى مستشفى فرشوط المركزي، وحول الأب إلى آخر «مركز أورام قنا»؛ نظرا لسوء حالته.

وبحسب تحريات المباحث، وأقوال والدة الأطفال الثلاثة، فإنهم تناولوا عصير من محل بقالة، وكان معهم والدهم، وفوجئت بأن زوجها اتصل عليها وهي في عيادة الطبيب بمدينة فرشوط، يخبرها بتعب الأبناء، وأنه في حالة دوار، مؤكدة أنها هرولت لهم وأخذتهم في «توك توك» إلى مستشفى فرشوط، إلا الأبناء فارقوا الحياة، ودخل زوجها في غيبوبة.