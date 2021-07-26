أول صورة لـ الراقصة الأجنبية المقتولة على يد شاب بالتجمع الخامس

حصلت «الوطن»، على أول صورة للراقصة الأجنبية التي قتلت على يد شاب في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، ظهر يوم الجمعة الماضي.

وكشفت التحقيقات، عن الضحية من دولة فيتنام ودخلت مصر قبل أشهر عدة، حيث استاجرت شقة في منطقة الزمالك، وكانت تعمل كراقصة بإحدى الفنادق العائمة بالمنطقة.

فيسبوك طريق التعارف

وأضافت التحقيقات، أن المجني عليها تعرفت على المتهم - مقيم بالسويس- عبر موقع «فيسبوك»، حيث حضر إلى القاهرة بعد أن أوهمها بأنه مصور فوتوغرافيا، ولديه خبرة في مجال التيك توك، وطلب منها تصوير عدة فيديوهات ونشرها على منصة تيك توك نظير مبلغ 5 الآف جنيه.

وتابعت التحقيقات، بأن المتهم تقابل مع المجني عليها، وقام بتصوير عدة فيديوهات لها وتلقى منها 5 الآف جنيه.

المتهم نصب على المجني عليها

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم قبل أسبوعين من ارتكابه للواقعة، ذهب إلى كمبوند بالتجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة لاستئجار شقة بالمبلغ الذي تلقاه من المجني عليها للإقامة به، ولكنه وجد أن الأسعار مرتفعة وقرر استئجار شقة في القاهرة.

وبعد مرور أيام عدة أكتشفت المجني عليها، عن أنها تعرضت لعملية نصب من قبل المتهم، وطالبته مرارا برد المبلغ ولكنه كان يتهرب منها، وفكر المتهم بأنها يتخلص منها بالقتل، فطلب منها أن تذهب معه للرقص في حفل خاص نظير أن تاخذ المبلغ المالي السابق ذكره، فوافقت الضحية نظرا لكونها في أشد الاحتياج إلى أموال بعد أن دفعت للمتهم 5 الآف جنيه.

جثة على سلم الحي الراقي

ويوم الجمعة الماضي اصطحبها المتهم إلى العقار الذي كان يريد استئجار شقة به في القاهرة الجديدة لكونه خال من السكان، وصعد بها إلى الطابق الخامس، وظل يطرق الباب ولكن دون جدوى، فشعرت المجني عليه بنية الجاني في الغدر بها، لكون الشقة غير مأهوله بالسكان، وأثناء انصرافها قام المتهم بخنقها حتى يتأكد من وفاتها وأخذ كل متعلقاتها الشخصية وهرب.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بضبط وإحضار المتهم، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.