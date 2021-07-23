جثمان راقصة التجمع الخامس يخضع للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة

قال مصدر بالطب الشرعي إنه تم الانتهاء من تشريح جثمان راقصة التجمع الخامس، مشيرا إلى أن التقرير المبدئي الخاص بسبب الوفاة، أكد عدم وجود آثار ظاهرية على الجثة، وتم كتابة التقرير المبدئي، بأن الحالة قيد البحث، لحين انتهاء المعمل الطبي والكيماوي من تحاليل العينات التي أخذت من جثمان المتوفاة.

وتابع المصدر أن التقرير النهائي الخاص بسبب وفاة راقصة التجمع الخامس سيتم الانتهاء من كتابته فور الانتهاء من تحليل العينات، التي أخذت من جثمانها، لبيان هل الوفاة نتيجة لأسباب مرضية أم نتيجة تناول المتوفاة مواد أو عقاقير أدت إلى هبوط حاد ومفاجئ في الدورة الدموية.

راقصة التجمع الخامس

وتعود الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من سكان عقار بأحد الكومباوندات بمنطقة التجمع الأول، يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بالكومباوند، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر وتبين أنها تحمل جنسية دولة آسيوية، وبالفحص تبين عدم وجود آثار ظاهرية تدل بأن الوفاة جنائية، كما تبين أن المتوفاة تعمل راقصة على البواخر النيلية بمنطقة العجوزة، وأنها دخلت البلاد قبل عدة أشهر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما كلفت المباحث بإخطار سفارة المتوفاة لإنهاء إجراءات سفرها للخارج.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وقال مصدر أمني، إنه تم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة لسكن راقصة التجمع الخامس ، تمهيدا لتفريغها لمعرفة إذا ما كانت الكاميرات قد رصدت دخول أو خروج أشخاص غير سكان العقار في وقت الوفاة من عدمه.