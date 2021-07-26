تونس تغلق مكتب قناة «الجزيرة»

أغلقت السلطات التونسية، منذ قليل، مقر مكتب قناة «الجزيرة» بتونس العاصمة وقررت إخراج جميع الموظفين، حسبما أفاد به مدير مكتب الجزيرة بتونس، لطفي حجي وفقا لإذاعة «جوار أف أم التونسية».

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر مساء أمس الأحد، تجميد كل سلطات مجلس نواب الشعب «البرلمان» ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بموجب الفصل 80 من الدستور.

وجاءت هذه التطورات، في أعقاب مظاهرات حتجاجية للمطالبة برحيل الحكومة وحل البرلمان، شهدتها غالبية المحافظات التونسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.