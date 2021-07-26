تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية، خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أنه تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات ومراجعة الدرجات التي حصل عليها الطلاب، وكشفت عن لينك سريع لنتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس يمكن الدخول عليها من خلال هذا الرابط.

وأضافت الوزارة أن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ستعلن في المدارس الفنية عقب إعلانها على الموقع الإلكتروني، موضحة أن جميع أعمال الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، مشيرة إلى أنه تم تعقيم جميع اللجان الامتحانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021:

*الدخول على هذا الرابط.

*كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

*اختيار التخصص سواء «تجاري أو زراعي أو صناعي».

*الضغط على زر «بحث».

«التعليم»: 750 ألف طالب وطالبة أدوا امتحانات الدبلومات الفنية 2021

جدير بالذكر أن قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، انتهى من كافة الاستعدادات الخاصة باعتماد نتيجة الدبلومات الفنية من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وتم الانتهاء من حصر جميع أسماء الطلاب الأوائل في كل التخصصات بنظامي الثلاث والخمس سنوات، وسيتم إعلانهم خلال ساعات، لافتة إلى أن إجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية 750 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحانات المعملية والعلمية والتحريرية، وجميع الامتحانات عقدت وسط تنفيذ جميع الإجراءات ضد تفشي فيروس كورونا، وفي لجان مراقبة بالمدارس.

وأضافت الوزارة أنه تم تعقيم جميع اللجان الامتحانية وتوزيع كمامات ومطهرات على جيمع الطلاب، بجانب تشكيل غرفة عمليات مركزية في كل مديرية لمتابعة سير أعمال الامتحانات على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أنه تم منع دخول الهاتف المحمول للجان الامتحانات.