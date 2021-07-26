أول بلاغ ضد إيمان البحر درويش: تطاول على أجهزة الدولة

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد إيمان البحر درويش؛ حيث اتهمه بالتطاول على أجهزة الدولة بألفاظ بذيئة وأفعال غير لائقة.

فيديو السبب في تقديم البلاغ

ونشر المطرب إيمان البحر درويش، فيديو على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي، جاء به عبارات وألفاظ وأفعال من شأنها الانتقاص من هيبة الدولة المصرية وأجهزتها الأمنية، وكذا تتطاول على عمل الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مياه النيل والسد الإثيوبي، بحسب البلاغ.

المطالبة بسرعة التحقيق في البلاغ

وذكر «صبري» أن «درويش» قال عبارات وألفاظ وأفعال من شأنها الانتقاص من هيبة الدولة المصرية وأجهزتها الأمنية التطاول على عمل الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مياه النيل والسد الإثيوبي.

كما طالب «صبري» بسرعة التحقيق فيما ورد ببلاغه وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.