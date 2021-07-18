مجدي أحمد علي ينشر رقم بلاغ أشرف زكي ضد حاتم الحويني: في انتظار أمر النيابة

نشر المخرج مجدي أحمد علي، رقم البلاغ الذي تقدم به الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ضد حاتم الحويني، نجل الداعية السلفي أبوإسحاق الحويني، الذي أساء للنقيب ووصفه بعبارات مسيئة بحسابه على السوشيال ميديا، على إثر إعلانه شطب عضوية الفنانة حلا شيحة من النقابة، وعدم التعامل معها بسبب هجومها وانتقاداتها غير اللائقة للوسط الفني.

مجدي أحمد علي عن بلاغ نقيب الممثلين ضد نجل الحويني: في انتظار أمر الضبط والإحضار

وحمل البلاغ الذي حرره نقيب الممثلين ضد نجل الشيخ الحويني، «رقم 23 أحوال بتاريخ 17 يوليو 2021 وزارة الداخلية الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة مكافحة دجرائم الحاسبات وشبكات المعلومات».

وعلق المخرج مجدي أحمد علي، عبر حسابه بـ«فيس بوك» على صورة المحضر بقوله: «ده رقم المحضر اللي عمله دكتور أشرف ومنتظر أمر النيابة بالضبط والإحضار».

حلا شيحة تهاجم الوسط الفني وتحذره من الفتنة

وكانت حلا شيحة، قد كتبت عبر حسابها على موقع «إنستجرام» قائلة: «تفاجأت بكليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة، خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه حيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود».

وتابعت: «احنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا، بس صدقوني بمقايس ربنا احنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح، بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لإني شوفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسى».

واستطردت حلا شيحة قائلة: «أنا مش حتكسف من حد أنا توبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الأخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين منا».

وتابعت: «الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن، احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي، احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي، وبفكرك يا تامر إنت اللي قولت أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف من كده، كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك و جوانا كلنا».