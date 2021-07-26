وائل عبد العزيز يوجه رسالة شديدة اللهجة لمهاجميه: «الاحترام مش نافع»

وسط حالة كبيرة من الغضب، وجه الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، رسالة شديدة اللهجة إلى منتقديه ومهاجميه، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال وائل عبد العزيز، في منشور عبر صفحته الشخصية: «ما أنا عادي ممكن أعمل بلوك لأي تطاول أو لجان أو أي حد يعدي حدوده، أو أريح نفسي خالص وأقفل الكومنتات، بس ما هو الناس فاهمة إن في أطراف كتيرة بتوقع بإشاعات وكلام فاضي وده طول عمره بيحصل مش بس من اليومين دول».

وأضاف وائل: «عموما الموجة دي تعدي وعندي لقاء هرد فيه عالكل؛ لأن الظاهر إن الاحترام مينفعش مع ناس معندهاش ريحة الاحترام».

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشور وائل عبد العزيز، وجاء أحد التعليقات، كالتالي: «متنزلش لمستواهم كفاية جمهورك أنت وأختك وجوزها عارفين وعلى دراية كاملة بكل اللى بيحصل، بل ده كمان الجمهور اللي بيرد غيبتكم، وسيب القافلة تسير..».

فيما قالت متابعة أخرى: «من شدة الأثر يكون الهجوم، وأنتم أثركم طيب وقوي، فما بالك بزمرة الحقد والفشل ماذا تفعل؟، نظف صفحتك منهم وطهرها من عفنهم، بلوك مباشرة والقانون وراهم».

يذكر أن الفنان وائل عبد العزيز كان قد طمأن الجمهور مؤخرا على الحالة الصحية لشقيقته ياسمين، مؤكدا أن الوضع مستقر تماما، بعدما خضعت لعملية جراحية في الرحم، وأنها بالفعل تخطت مرحلة الخطر.