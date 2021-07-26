تجميد عمل برلمان تونس والإطاحة بالحكومة.. ما الفرق بين الحل والتجميد؟

احتفالات واسعة شارك بها آلاف التونسيين في شوارع العاصمة بعد إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد، إطاحته بالحكومة وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه كافة، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية، وذلك للإشادة بهذه الخطوة التي رأوا فيها إسقاطا لحركة النهضة الإسلامية، التي تعد أكبر حزب في البرلمان وخصمه السياسي الرئيسي، بالهتافات والزغاريد وإطلاق أبواق السيارات والألعاب النارية.

اجتماع طارىء عقده سعيد مع القيادت الأمنية والإطارات العسكرية

وجاءت هذه القرارات الجديدة في تونس، في أعقاب اجتماع طارىء عقده سعيد مع القيادت الأمنية والإطارات العسكرية في وقت متأخر من يوم الأحد بقصر قرطاج، في أعقاب مظاهرات شهدتها كافة مدن البلاد تخللتها أعمال عنف وتخريب طالت مقرات حركة النهضة و اشتباكات مع قوات الأمن.

ما الفرق بين تجميد وحل البرلمان؟

الحل وفقا للعلوم السياسية أنه لا ينعقد البرلمان مرة أخرى إلا بانتخابات جديدة وأعضاء جديدة للبرلمان، ولكن الرئيس التونسي وفقا لدستور البلاد ليس له حق الحل وإنما تجميد البرلمان صاحب السلطة التشريعية، بحسب قول الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وتابع بدر الدين في حديثه لـ«الوطن»، بأن وفقا للدستور التونسي لجأ رئيس البلاد إلى قرار التجميد وهو ما يعني توقف نشاط البرلمان لمدة ما، علما بأنه لن ينعقد مرة أخرى إلا بقرار أو موافقة الرئيس نفسه بعد الفترة التي يحددها حسب قراره.

حرق مقرات الإخوان في تونس

وعلى خلفية القرارات الرئاسية في تونس، اقتحم عدد من المحتجين التونسيين، مقر حركة النهضة الإخوانية، بمعتمدية «نفطة»، في ولاية توزر جنوبي البلاد، وحرقوا محتوياته، عقب الإعلان عن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، المتعلقة بتجميد كل اختصاصات المجلس النيابي وإعفاء رئيس الوزراء، وذلك حسبما أفادت إذاعة «موزاييك» التونسية.