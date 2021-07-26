بـ135 مليون دولار.. ارتفاع صادرات مصر من الأسمنت

أعلن المجلس التصديري لمواد البناء، أن صادرات مصر من الأسمنت حققت ارتفاعًا في من يناير إلى مايو الماضي، بنسبة بلغت 181%، بما يعادل 135 مليون دولار، مقابل 48 مليون دولار خلال نفس الأشهر من العام الماضي.

وفقا لتقرير صادر عن المجلس، فتم تصدير الأسمنت إلى نحو 67 دولة، منهم 23 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى إن أبرز الدول المستوردة للأسمنت المصري تركزت في الكاميرون، وموريتانيا، وتنزانيا، وإيطاليا.

ليبيا في مقدمة الدول المستوردة

واستحوذت 7 أسواق على أكثر من 77% من إجمالي صادرات مصر من الأسمنت، وجاءت ليبيا في المقدمة، حيث استحوذت على 19.8% من إجمالي الصادرات بما قيمته 26.792 مليون دولار، ثم سوق كينيا، التي استحوذت على 16.3% بما قيمته 22.09 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر من الأسمنت إلى الكاميرون بلغت 5.757 مليون دولار، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية 4.302 مليون دولار، ثم فلسطين بما قيمته 3.091 مليون دولار، ثم السنغال بنحو 2.523 مليون دولار.

واحتلت ساحل العاج المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للأسمنت واستحوذت 12.5% الصادرات بقيمة بلغت 16.921مليون دولار، تلاها السودان بنحو 15 مليون دولار تقريبا، وفي المرتبة الخامسة أوغندا بما قيمته 10 ملايين دولار تقريبا، فيما بلغت صادرات مصر من الأسمنت إلى غانا 8.5 مليون دولار.

وكانت بيانات المجلس أظهرت في وقت سابق ارتفاع كبير في صادرات مصر من الحديد والأسمنت، خلال الأشهر الأربعة الماضية، وكشفت البيانات عن زيادة صادرات الحديد بنسبة 152%، والأسمنت بنسبة 135% خلال تلك الفترة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت قيمة صادرات حديد الصب الصلب من يناير حتى أبريل الماضي نحو 460 مليون دولار، مقارنة بـ183 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت صادرات الأسمنت 98 مليون دولار، مقابل 42 مليون دولار، في الفترة نفسها من العام الماضي، ليبغ إجمالي صادرات الحديد والأسمنت 558 مليون دولار.