«شعرت بآلام الولادة».. نقل طالبة بمعهد أزهري لمستشفى كفر الشيخ العام

قال الدكتور عبدالناصر الشهاوي ، رئيس المنطقة الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم نقل الطالبة «دينا غريب ابراهيم عبدالجواد»، الطالبة بمعهد فتيات «صندلا»، التابع لمركز كفر الشيخ، والتي تؤدي الامتحان بلجنة فتيات معهد كفر الشيخ النموذجي، لمستشفى كفر الشيخ العام لشعورها بـ«آلام الولادة»، خلال الامتحان.

وأضاف الشهاوي، في تصريح صحفي اليوم، أن الطالبة سلمت ورقة اجابتها بعد نصف الوقت بامتحان مادة التاريخ، بعد ان انتهت من اجابتها على الاسئلة، ثم شعرت بآلام الوضع، وتم نقلها لمستشفى كفر الشيخ العام.

وأصيبت طالبة بالثانوية العامة في إحدى لجان مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، بحالة إغماء داخل اللجنة أثناء آداء امتحان اللغة الإنجليزية، وجرى نقلها لمستشفى دسوق العام، عبر سيارة إسعاف لعمل الفحوصات الطبية اللازمة لها، فضلا عن إخطار مديريتي التربية والتعليم والصحة وغرفة عمليات محافظة كفر الشيخ.

ووفقا لمصدر داخل غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، فإن الغرفة تلقت إشارة بإصابة الطالبة «ش.ج.ا» بلجنة معهد فتيات دسوق بحالة اغماء، ونقلتها سيارة الإسعاف لمستشفى دسوق العام ، لتلقي العلاج الازم.

كما أصيبت طالبة بالثانوية العامة بلجنة مدرسة سيدي سالم الثانوية بنات في محافظة كفر الشيخ، بحالة إعياء أثناء آدائها امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى الإنجليزي، وجرى نقلها إلى غرفة الزائرة الصحية ومنها إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة .