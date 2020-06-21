بدء توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة على اللجان الفرعية بكفر الشيخ

بدأت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في نقل صناديق أسئلة الثانوية العامة من مركز توزيع الأسئلة بالعاصمة إلى كافة اللجان في مراكز المحافظة وسط حراسة أمنية مشددة.

ونقلت الأسئلة في صناديق حديدية مغلقة بقفلين بأرقام سرية وتم وضع صناديق كل خط سير في أتوبيس وانطلق لتوزيعها على اللجان الفرعية.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه جرى أعمال التطهير والتعقيم، ومراعاة المسافات بين الطلاب داخل اللجان بحيث لا تقل عن متر ونصف، ولا يكون في اللجنة إلا 14 طالباً فقط، أما الفصول التي لا تتسع لـ14 طالباً لابد من تقليل أعداد الطلاب فيها لمراعاة المسافات التي تم تحديدها.

وأكدت انه جرى تركيب بوابات التعقيم وتوفير المعقمات والكمامات للطلاب، مشيرة إلى اللجان ستستقبل الطلاب من الساعة الثامنة صباحا، مشددة على تنفيذ جميع التعليمات التي تضمن سير الامتحان بشكل جيد، والحفاظ على الأجواء داخل جميع لجان الثانوية العامة، بما يضمن صالح جميع الطلاب، والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وفرتها الوزارة.

وأكد المحافظ، اللواء جمال نور الدين، على تعقيم الطلاب منذ بدء دخولهم وحتى جلوسهم على الديسكات المتباعدة في أماكن الظل، كما جرى تم وضع دسكات على مسافات متباعدة في أماكن الظل بالمدارس حول الأبنية والفناء، لاستراحة الطلاب قبل دخولهم اللجان، مشيرا إلى أن اللجان ستستقبل الطلاب في الثامنة صباحا وتغلق الأبواب الساعة التاسعة، وقبل بدء الامتحان بحوالي ربع ساعة يتوجه الطلاب لداخل اللجان.

وأوضح أنه جرى توفير المبردات والكمامات وأجهزة القياس الحراري، وحجرتي العزل بكل لجنة مشددا على توفير الجو المناسب للطلاب.

ويؤدي 19 ألفا و413 طالبا وطالبة أولى امتحانات الثانوية العامة، اليوم بمحافظة كفر الشيخ، في 84 لجنة ثانوية عامة بـ11 إدارة تعليمية.