قرارات هامة من الأعلى للجامعات الحكومية بعد قليل بشأن تنسيق 2021
كتب:
أحمد أبوضيف
02:02 م | الإثنين 26 يوليو 2021
إجتماع الاعلى للجامعات الماضي
يصدر المجلس الاعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي، بعد قليل، عددا من القرارات المهمة بشأن أعمال التنسيق واختبارات القدرات والدراسة بالجامعات، وكذلك إجراءات مواجهة فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة المتعلقة بتنسيق الجامعات 2021، بالإضافة إلى مناقشة ما يستجد من أحداث تتعلق بأعمال التنسيق، وذك بحضور رؤساء الجامعات الحكومية والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث.
الأعلى للجامعات: انطلاق اختبارات القدرات 7 أغسطس المقبل
وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية و الدولية استعدادها لإجراء اختبارات القدرات 2021، المقرر تنفيذها خلال شهر أغسطس المقبل، تنفيذاً لقرارات الاعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، حيث اتخذت الجامعات عدد من الإجراءات الإحترازية لمواجهة المرض و تفشي الظاهرة و المحافظة على صحة وسلامة الطلاب من أي أعراض أو الإصابة بأي عدوى وكذلك العمل على تطهير و تعقيم المنشآت دورياً بالإضافة إلى تدريب الكوادر و المختصين على كيفية التعامل مع موقع التنسيق الإلكتروني وكيفية التسجيل للرغبات للطلاب.
وأكد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أن الجامعة ملتزمة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بشأن القواعد التي جرى إقراراها بشأن عملية التنسيق الإلكتروني للجامعات من خلال تجهيز المعامل وفتحها أمام الطلاب، فضلاً عن تجهيز جميع الإمكانيات التي من طابعات وأوراق بشأن طباعة استمارات الرغبات للطلاب بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني للتنسيق، فضلاً عن تخصيص أيام مراحل التنسيق وترتيبها بين الطلاب وفقاً للترتيب الأبجدي والحروف، مؤكدين أنه جرى تجهيز معامل الحاسب الآلي بالسيرفرات و الإنترنت عالي السرعة تحسباً لأي أزمات.
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