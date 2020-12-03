محافظ جنوب سيناء يبحث قرار المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء كلية التجارة

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس ، لبحث قرار المجلس الأعلى للجامعات، الخاص بإنشاء كلية التجارة بمدينة طور سيناء " فرع جامعة السويس"، لتضاف إلى كليات الآداب والتربية بمدينة الطور.

وأشار محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء إلى أنه جارى الموافقة على انشاء كلية العلوم وكلية البترول والتعدين، ليشكلوا نواة لجامعة جنوب سيناء الحكومية والمزمع إقامتها بمدينة أبورديس، والذى خصص لها مساحة 50 فدان بمدينة أبورديس.

وقال الدكتور سيد الشرقاوي، إن عدد كبير من الجامعات الكبرى، بدأت بعدد كليات محدود كأفرع لجامعات أخرى حتى اتسع مجالها واصبحت جامعات منفصلة الأن، وهذا ما سيحدث قريبًا لجامعة جنوب سيناء الحكومية.

و أشار رئيس جامعة السويس، إلى أنه قام بجولة بفصول كليتي الآداب والتربية بطور سيناء والتقى بطلابها للتعرف على المشكلات التي تواجههم.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن جنوب سيناء تعيش أزهى عصورها التنموية، وخاصة في مجال التعليم، وجرى إنشاء العديد من المدارس بكافة المدن والقرى والوديان، وانشاء المدرسة اليابانية بطور سيناء وشرم الشيخ ، وانشاء جامعة الملك سلمان الدولية بمدن رأس سدر وطور سيناء وشرم الشيخ، وتتوج المحافظة بإنشاء عدد من الكليات بطور سيناء كأفرع لجامعة السويس لتكون نواة لجامعة جنوب سيناء الحكومي بأبورديس والذى سيعود بدورة إلى إحداث ثورة تنموية كبرى سيصب في مصلحة مواطني المحافظة ،

وفى نهاية اللقاء قدم المحافظ درع المحافظة لرئيس جامعة السوبس تقديرا لجهودة فى دعم التعليم الجامعى بجنوب سيناء .