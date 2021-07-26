استمرار العمل في 76 مشروعا للصرف بقرى «حياة كريمة» بسوهاج

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن عدد مشروعات الصرف الصحي التي بدأ العمل بها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بلغ 76 مشروعا، وذلك من إجمالي 132 مشروعا للصرف الصحي بالقرى المستهدفة، مشيرا إلى أن المبادرة تعد نقلة نوعية في المجتمعات الريفية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وإحداث فارق يشعر به المواطن في كافة المجالات.

وأوضح محافظ سوهاج، أن الأعمال بدأت في مشروعات الصرف بعدد 12 قرية بمركز البلينا وهي «الإصلاح، الحجز، الحرجة بالقرعان، السلماني، الساحل بحري، نجوع مازن، أولاد عليو، منشية برديس، برخيل، الحرجة قبلي، العوكلية، الشيخ بركة».

وأشار المحافظ إلى بدء الأعمال في عدد 11 قرية بمركز المراغة وهي «بهتا، السمارنة، العمور، بني وشاح، البهاليل، نجع أبو عوض، الشيخ يوسف، نجع طايع، اقصاص، ناحية عامر، باصونة»، وكذلك في 19 قرية بمركز المنشاة وهي «الباجية، الحريزات الغربية، البواريك، الزوك الشرقية، الحريزات الشرقية، الكوامل قبلي، الدناقلة، الهماص، خارفة المنشاة، الزارة، الشهداء، الأحايوة، النويرات، عوامر العسيرات، الدويرات، روافع العيساوية، العنبرية، جزيرة المنتصر، أولاد سلامة».

بدء أعمال الصرف الصحي في 11 قرية بجرجا و7 بدارالسلام و8 بطما

وأضاف «الفقي»، أنه في مركز ومدينة جرجا تم بدء أعمال مشروعات الصرف الصحي في 11 قرية وهي «البربا، العوامر قبلي، خارفة جرجا، بندار الرملية، الزنفور، الرقاقنة، الجواهين، كوم الصعايدة، كوم اشكيلو، المشاودة الغربية، المجابرة»، وفي عدد 7 قرى بمركز دار السلام وهي «البلابيش بحري، أولاد سالم بحري، أولاد طوق غرب، نقنق، النغاميش، النصيرات، الخيام»، لافتا إلى بدء العمل في عدد 8 قرى بمركز ساقلتة وهي «الكتكاتة، الفراسية، الرياينة بالحاجر، نجوع بني واصل، القرامطة شرق، نجوع الرياينة، الحرادنة، العوامية».

وفي مركز ومدينة طما تم بدء الأعمال في 8 قرى وهي «تل الزوكي، نزلة الدويك، كوم العرب، مشطا، العزبة المستجدة، العتامنة، الشيخ عمار، سليم».

وأكد «الفقي»، على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة أية معوقات، للانتهاء من جميع المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المحددة، مشيرا إلى أن المواطن السوهاجي سوف يشعر بنتائج تلك المشروعات في القريب العاجل .