تعرف على نسب الإنجاز في مشروعات الصرف الصحي بسوهاج
كتب:
خالد الغويط
06:08 ص | الثلاثاء 12 مايو 2020
تنفذ محافظة سوهاج، 8 مشروعات ضخمة للصرف الصحي بدائرة مركز ومدينة سوهاح، ممولة من البنك الدولي والحكومة المصرية.
وبلغت نسبة التنفيذ في مشروع الصرف الصحي لقريتي الكوامل البحرية، وأولاد غريب 93.5%.
وبلغت نسبة التنفيذ في مشروع الصرف الصحي لقرية الهجارسة 78%، كما يجري ااستكمال وتأهيل محطة معالجة الهجارسة، وتنفيذ خط السيب النهائى لمصرف غرب سوهاج بنسبة تنفيذ 85%.
ويجري استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد لقرى عرابة أبو الدهب، بنسبة تنفيذ 87%.
وبلغت نسبة تنفيذ واستكمال وتأهيل محطات الرفع، وخطوط الطرد لقرية الوقده 81%، وبلغت نسبة استكمال وتأهيل محطات الرفع، وخطوط الطرد لقرية عرابة أبو عزيز 90%.
وبلغت نسبة تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية البطاخ، المراغة 81%، ونسبة التنفيذ في مشروع الصرف الصحى بقرية الغريزات -المراغة 79%.
وعقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اجتماعا، أمس، مع وحدة التنفيذ المحلية لمشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمهندس طارق الوراقي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثلي جهات الإسناد والتنفيذ، ومديري إدارات التخطيط، والتنمية، والمتابعة بديوان عام المحافظة.
وأكد المحافظ، على ضرورة المتابعة المستمرة لتلافي المشكلات والمعوقات أثناء التنفيذ، ولابد من استثمار الفرصة لأنها فرصة ذهبية بالنسبة لسوهاج، نظرا للدعم المقدم وغير المسبوق من قبل الرئاسة والبنك الدولي.
وشدد محافظ سوهاج، على أهمية الإنجاز في إنهاء المشروعات، والإحساس بالمواطن الذي ينتظر تلك المشروعات، من مياه شرب وصرف صحي، ولابد من المتابعة والإلتزام بالبرامج الزمنية.