تعرف على نسب الإنجاز في مشروعات الصرف الصحي بسوهاج

تنفذ محافظة سوهاج، 8 مشروعات ضخمة للصرف الصحي بدائرة مركز ومدينة سوهاح، ممولة من البنك الدولي والحكومة المصرية.

وبلغت نسبة التنفيذ في مشروع الصرف الصحي لقريتي الكوامل البحرية، وأولاد غريب 93.5%.

وبلغت نسبة التنفيذ في مشروع الصرف الصحي لقرية الهجارسة 78%، كما يجري ااستكمال وتأهيل محطة معالجة الهجارسة، وتنفيذ خط السيب النهائى لمصرف غرب سوهاج بنسبة تنفيذ 85%.

ويجري استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد لقرى عرابة أبو الدهب، بنسبة تنفيذ 87%.

وبلغت نسبة تنفيذ واستكمال وتأهيل محطات الرفع، وخطوط الطرد لقرية الوقده 81%، وبلغت نسبة استكمال وتأهيل محطات الرفع، وخطوط الطرد لقرية عرابة أبو عزيز 90%.

وبلغت نسبة تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية البطاخ، المراغة 81%، ونسبة التنفيذ في مشروع الصرف الصحى بقرية الغريزات -المراغة 79%.

وعقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اجتماعا، أمس، مع وحدة التنفيذ المحلية لمشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمهندس طارق الوراقي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثلي جهات الإسناد والتنفيذ، ومديري إدارات التخطيط، والتنمية، والمتابعة بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ، على ضرورة المتابعة المستمرة لتلافي المشكلات والمعوقات أثناء التنفيذ، ولابد من استثمار الفرصة لأنها فرصة ذهبية بالنسبة لسوهاج، نظرا للدعم المقدم وغير المسبوق من قبل الرئاسة والبنك الدولي.

وشدد محافظ سوهاج، على أهمية الإنجاز في إنهاء المشروعات، والإحساس بالمواطن الذي ينتظر تلك المشروعات، من مياه شرب وصرف صحي، ولابد من المتابعة والإلتزام بالبرامج الزمنية.