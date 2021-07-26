 عاجل.. موعد بدء الدراسة 2021- 2022 في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء الدراسة 2021- 2022 في مصر، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، يوم 9 أكتوبر وينتهي يوم الخميس 16/6/2022 ويستمر لمدة 34 أسبوعا.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه طبقا للخريطة الزمنية المحددة موعد بدء الدراسة 2021- 2022 في مصر، ستكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسي الأول و97 يوما للفصل الدراسي الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يوماً بما يعادل 32 أسبوعاً.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور، حيث تبدأ إجازة نصف العام من السبت 5 فبراير 2022 حتى الخميس 17 فبراير لمدة أسبوعين.

19 فبراير بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022

وأوضحت وزارة التعليم، أنه طبقاً للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وسوف تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو.

وحددت وزارة التربية والتعليم مواعيد الامتحانات للثانوية العامة والدبلومات الفنية طبقاً بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وترصدها «الوطن» في السطور التالية:

- يوم السبت11 يونيو تبدأ امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة.

- يوم السبت 21 مايو الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية.

- يوم السبت 11 يونيو بدأ الامتحانات العملية للدبلومات الفنية.

- تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

عقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، اليوم، اجتماعه الدوري بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية في المدارس والجامعات المصرية ومناقشة الخريطة الزمنية للدراسة للعام الدراسي الجديد.