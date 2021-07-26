رئيس باطنة عين شمس: حالة واحدة لتفشى «كورونا» مرة ثانية في مصر

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن مصر تشهد انحسارًا شديدًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، بفضل جهود كبيرة اضطلعت بها وزارة الصحة والإدارة المصرية، إلى جانب التزام المواطنين والحصول على اللقاح، موضحًا أن الدولة المصرية لكي تصل إلى المناعة المجتمعية المطلوبة يجب أن تطعم ما بين 60% إلى 70% من المواطنين.

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»: «أعداد الحالات قلت جدا حتى على مستوى العيادات الخاصة، وهو ما يعبر عن نجاح وزارة الصحة والسكان والإدارة المصرية في التعامل مع الأزمة»، مشيرًا إلى أن بعض البلاد المجاورة يتفشى فيها الفيروس بشكل كبير، وهو ما يجعله ينتقل إلى مصر بسهولة إذا لم يلتزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية، لذلك أصدرت وزارة الصحة تحذيرًا من التخلي عن هذه الإجراءات.

وتابع رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس: «نسعى إلى عدم حدوث أي زيادة في الإصابات خلال الفترة المقبلة، ومن المعروف أنه خلال فصلي الخريف والشتاء يزداد تواجد الناس في الأماكن المغلقة غير جيدة التهوية، وهو ما يؤدي إلى زيادة فرص معدلات الإصابة، لذلك تسابق الدولة المصرية الزمن في تلقيح عدد كبير من المواطنين».

ولفت الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إلى أن سلالات كورونا تخترق كل الحدود، حيث تهيمن سلالة «دلتا» على 75% من الإصابات، وبالتالي تشدد الدولة الإجراءات في منافذها البرية والبحرية والجوية، مع التزام المواطنين وهو ما يساعد إلى حد كبير في تجنب دخول هذه السلالات إلى مصر.