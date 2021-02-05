أشرف عقبة يكشف أهمية تجربة دمج لقاحات كورونا: روسيا ستبدأ قريبا

علق الدكتور أشرف عقبة استشاري المناعة بجامعة عين شمس، على إطلاق أول تجربة لدمج لقاحي أسترازينيكا و«فايزر- بيونتيك» في بريطانيا، قائلًا: إنها قد تكون ناجحة، خاصة أن الضرورة تفرض البحث، وعمل تجارب جديدة لحل المشكلات التي قد تواجه العالم نتيجة جائحة كورونا، موضحا أن هذه العملية عبارة عن حصول المريض على جرعة أول من لقاح أسترازينيكا، وفي الجرعة الثانية يحصل على لقاح فايزر.

وأضاف عقبة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «مانشت»، عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن التجربة تعمل على دراسة إمكانية استفادة المريض من عملية الدمج، بالإضافة إلى رد الفعل المناعي وإفراز الأجسام المضادة وتهيئة الجهاز المناعي لمقاومة فيروس كورونا.

وتابع، أنه جرى طرح هذه الفكرة بسبب محدودية إنتاج اللقاحات، إذ يجرى استهلاك إنتاج المصانع بسرعة كبيرة، كما ان بعض الدول تستخدم أكثر من لقاح: «التجربة تدرس إمكانية إعطاء مريض لقاح من مجموعة معينة في الجرعة الأولى، ثم متابعته بلقاح أخر من مجموعة أخرى لدراسة الفاعلية والأمان والتأثير على الجهاز المناعي إلى جانب الوقاية».

وأردف، أن روسيا ستبدأ الأسبوع القادم في دمج اللقاح الروسي سبوتنيك v ولقاح أسترازينيكا، لافتًا إلى أن هذه التجارب يجرى تنفيذها لأول مرة للوقاية من فيروس كورونا، لكن جرى تنفيذها بالنسبة إلى لقاحات أخرى مثل لقاح mnr الذي يستخدم للحصبة والغدة النكافية والسعال الديكي، ويكون مخلوطًا من 3 فيروسات ويتم إعطاؤه في وقت واحد، وشدد على أن التجارب يجب أن تحصل على الموافقات المطلوبة لضمان كونها محكومة ثم يجرى فحص النتائج لتقييمها.