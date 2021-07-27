في ذكرى وفاته.. فنان تمنى يوسف شاهين العمل معه ولم يتحقق

تحل اليوم الذكرى الـ 13 لرحيل واحد من عباقرة الإخراج في الوطن العربي المخرج الراحل يوسف شاهين، حيث إنه توفي في يوم 27 يوليو 2008 بعد تدهور حالته الصحية، حيث إنه كان قد أصيب بنزيف متكرر في المخ.

يوسف شاهين تمنى العمل مع عادل إمام

وقدم المخرج يوسف شاهين تاريخا طويلا من الفن، وكان سببا في ظهور عدد كبير من النجوم على الساحة الفنية وجميعهم يدينون له بالفضل، ولكن ظل هناك فنان مهم لم يقف أمام كاميرا يوسف شاهين وهو الزعيم عادل إمام.

وقال المخرج يوسف شاهين، في لقاء تليفزيوني جمعه بالإعلامي محمود سعد، إنه كان يتمنى العمل مع عادل إمام: «إحنا محتاجين للنكتة البسيطة شوية في الأعمال وأنا مبعرفش أعملها فيه ناس بتعملها أحسن مني حلال عليهم».

وتابع يوسف شاهين قائلا «وأنا مش ضد هذا النوع من السينما، أنا مش ضد أي حاجة تبسط الجمهور أنا عايز الجمهور يطلع بشيء من السعادة زي لما إحنا كنا نخرج من السينما سامعين مزيكا حلوة».

وأضاف شاهين «إيه يعني لما الجمهور يسعد لما يسمع نكتة تبسطه يعني أنا أتمنى في وقتها إني أشتغل مع عادل إمام، والنهارده محمد هنيدي جاري في العجمي، وبيقولي مش هنشتغل مع بعض يا جو، قلت له أتمنى بس لازم ألاقي حاجة تنفعني».

ويذكر أن الفنانة يسرا كانت قد كشفت في أحد اللقاءات التليفزيونية مع إسعاد يونس أنها حاولت ذات مرة أن تجعل يوسف شاهين وعادل إمام يتعاونان في عمل فني، ولكنهما للأسف اختلفا ولم يكتمل الموضوع، بحسب قولها.