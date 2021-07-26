الأول من نوعه.. بدء الدراسة بمعهد التراث للفنون الشعبية ببني سويف

أعلن الدكتور جودة مبروك، عميد المعهد العالي للتراث والفنون والآداب الشعبية بجامعة بني سويف، اليوم الاثنين، أن المعهد حصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات، ببدء الدراسة به اعتباراً من العام المقبل 2021/ 2022، على أن يدخل تنسيق الالتحاق بالجامعات هذا العام.

وأضاف الدكتور مبروك جودة أن المعهد أنهى استعداداته لبدء الدراسة ببنية مادية متميزة، حيث يتوافر في المعهد قاعات التدريب الحركي، وهي عبارة عن قاعتين، واحدة للبنين وأخرى للبنات، كما يشتمل على حجرة موسيقى مجهزة بالألات الموسيقية، كما يضم مكتبة إلكترونية ومكتبة ورقية، إضافة إلى أنه يضم معامل للحاسب الآلي، مجهزة بالبرامج الصوتية وتمارين الأداء الصوتي، بالإضافة إلى قاعات التدريس والمحاضرات والسكاشن.

وتابع عميد المعهد العالي للتراث والفنون والآداب الشعبية بجامعة بني سويف، أن هذا المعهد سوف يكون له شأن عظيم في تغيير بنية العقل السويفي والمصري، حيث يعد هذا المعهد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية.

وأشار إلى أنه تم إنشاء المعهد في إطار رسالة الجامعة العلمية في سبيل خدمة المجتمع، والإسهام في رقي الفكر والفن والقيم الإنسانية والاتجاه الوطني والثقافة العامة، اتجاهاً قومياً، يرعى تراث البلاد ويعكس هويتها، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، والذي وجه بتوفير كافة التسهيلات المادية واللوجستية نحو إنشاء هذا المعهد، الذي يهدف إلى إعداد الكوادر المتخصصة في مجالات الفنون والتراث والثقافة الشعبية، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق الروابط الثقافية والفنية والعلمية مع الأجهزة المشتغلة بالثقافة الشعبية علي الأصعدة الوطنية والقومية والعالمية.