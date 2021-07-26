«زراعة النواب» تناقش أزمة إنشاء مزارع دواجن بالمخالفة للشروط

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن إصدار تصاريح بإنشاء مزارع دواجن بصورة مخالفة للشروط الصحية والبيئية.

واستعرض النائب عامر الشوربجى، طلبه، مشيرا إلى وجود وقائع يعاني منها المواطنين بالغربية، بسبب إنشاء مزارع دواجن بالقرب من منازلهم، حيث ترفض الوحدة المحلية منحهم ترخيص إحلال وتجديد لمنازلهم، بسبب قربهم من مزرعة دواجن، تم انشاءها عقب إنشاء منازلهم.

وأوضح أن إنشاء المزارع، جرى بالمخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية المنظمة لإنشاء المزارع، وعقب الدكتور طارق سليمان مدير الإدارة العامة للثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، بأن رخص تشغيل المزارع تكون مؤقتة، وتجدد سنويا، ويمكن إلغاءها ووقفها حال وجود مخالفات لإنشاءها وتشغيلها.

وعقب النائب هشام الحصرى، بضرورة إيجاد حل لصاحب المنزل الذي ليس له ذنب في قيام شخص آخر، تمكن من إنشاء مزرعة بدون ترخيص بالقرب منه.

وأوصت اللجنة برئاسة النائب هشام الحصري، بدراسة كل حالة من حالات الإحلال والتجديد للمنازل على حده، وتكون الأولوية للمنزل، خاصة لو أن المزرعة ليست مرخصة.

كما ناقشت اللجنة، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن المطالبة بتحويل سحارة قناة برمبال الملاحي لمجرى مائي مكشوف، لتغذية بحيرة البرلس بالمياه، وزراعة الأسماك، وتحسين وتطوير البحيرة بمحافظة كفرالشيخ، وتدهور حالة قناطر إدفينا بفرع رشيد لعدم القيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة لها.

وأوضح أن الوضع الحالي، هو مرور القنال أسفل ترعة الرشيدية الجديدة، ما يوثر سلبا على تغذية بحيرة البرلس، سواء بالمياه أو بالأسماك، لعدم مرور الزريعة من السحارة نتيجة زيادة عمق السحارة، الأمر الذى يؤدى إلى عدم تحمل الزريعة ضغط المياه العالي، والنقص الشديد للأكسجين.

وأشار الى ان قنال برمبال الملاحي، هو شريان الحياه لبحيرة البرلس، وأن العمل سيكون له مردود ايجابى على تحسين نوعية المياه وتنمية الثروة السمكية، والقضاء على الحشائش بجميع أنواعها، ولن يؤثر على حالة الري بالمنطقة.

وبشأن طلب الإحاطة الثاني، أوضح أنه تم إنشاء قناطر إدفينا عام 1952، لتكون سد وجسر على فرع رشيد، فكانت منفذ ورابط بين محافظات الدلتا عامة، وشمال الدلتا خاصة للربط بغرب الدلتا، ولكن مع مرور الزمن والإهمال وعدم الخبرة في الصيانة، تم تدهور أوضاعها. متابعا: ستظل قناطر إدفينا هي الرابط الأساسي لمحافظات الدلتا وغرب الدلتا.

وأوصت اللجنة، بإرجاء مناقشة الطلبين لحين حضور كل من مدير الإدارة العامة لقناطر الدلتا، ومدير معهد المباني بالري ومدير معهد بحوث الري.