الرئيس التونسي يقرر تجميد سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن الأعضاء

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، رفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وتجميد كل سلطات مجلس النواب، وفقًا لما ذكرته قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل.

وعقد الرئيس التونسي اجتماعا طارئا قبل للقيادات الأمنية والعسكرية

وأصيب عدد من رجال الأمن التونسي فيما حرق محتجون غاضبون مدرعة في مواجهات في صفاقس يأتي ذلك فيما اقتحم محتجون، اليوم الأحد، مقرات حركة النهضة التونسية في توزر والقيروان وسوسة.

وتجمع محتجون اليوم، أمام مقر حركة النهضة بمحافظة سوسة الساحلية، وقاموا باقتلاع اللافتة الخاصة بالحزب، وسط هتافات ودعوات تنادي برحيل الإخوان وزعيمهم في تونس راشد الغنوشي، وتطالب بإسقاط النظام وفقا لقناة العربية.

وتجمهر المحتجون أمام مقر النهضة في تونس، وقاموا بمحاصرته، للتعبير عن غضبهم من سياسة الحركة وأدائها في إدارة شؤون البلاد، ورفعوا شعارات تطالب بخروجها من الحكم من بينها «ارحلوا سئمنا منكم»، وأخرى مناهضة لزعيمها راشد الغوشي حيث هتفوا «يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، كما اقتلع أحدهم اللافتة الخاصة بالحزب وإسقاطها، وسط تصفيق حار وفرحة عارمة من الحاضرين.