حركة «الراية الوطنية»: قرارات الرئيس قيس سعيد تعبير عن مطالب التونسيين

أكدت حركة «الراية الوطنية» التونسية، أن قرارات الرئيس قيس سعيد، التي أعلن عنها أمس الأحد، هي تعبير عن المطالب الشعبية حول تردي الأوضاع في تونس.

وحمّلت حركة الراية الوطنية في تونس، حركة النهضة الإخوانية، مسؤولية التردي السياسي والاقتصادي في تونس.

وأعلن عدد من الأحزاب والتيارات السياسية، في تونس، تأييدها لقرارات الرئيس قيس سعيد، الاستثنائية التي أعلن عنها مساء أمس الأحد؛ لإنقاذ البلاد من براثن جماعة الإخوان وحركتها المتسلطة «النهضة» التي يتزعمها راشد الغنوشي.

وقرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد كل سلطات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر الرئيس التونسي، بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وفي كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، قال الرئيس التونسي: «لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص».