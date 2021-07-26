حصول محطة «الكراتية» بقنا على شهادة اعتماد سلامة ومأمونية المياه

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تطبيق خطط سلامة ومأمونية لجميع محطات مياه الشرب، وتشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة، والإجراءات التصحيحية بهدف تحييدها، ومتابعة جودة المياه في كل مراحل الإمداد من المصدر حتى المستهلك، لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

تسليم شهادة اعتماد سلامة ومأمونية محطة مياه الكراتية بقنا

وشهد الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، حفل تسليم شهادة اعتماد سلامة ومأمونية لمحطة مياه الكراتية بمركز قوص في محافظة قنا، للمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

الحفاظ على كفاءة المحطات لضمان استمرارية واستدامة الخدمة

وأشاد «بيومي» بما لمسه من اهتمام بملف سلامة ومأمونية المياه، مطالبًا العاملين ببذل المزيد من العمل والحفاظ على كفاءة المحطات لضمان استمرارية واستدامة الخدمة خلال الفترة المقبلة.

وسلمت الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة، ممثلة في كل من الدكتور وليد حسني، والدكتور محمد السيد مصطفى، من إدارة سلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة، شهادة اعتماد ومأمونية المياه محطة الكراتية، بحضور مجموعة من المختصين ورئيس قطاع الجودة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

أعلى الاعتمادات التي تمنح لمقدمي خدمة المياه

وأوضح المهندس رجب عرفة، أن شهادة اعتماد خطة مأمونية المياه تعد من أعلى الاعتمادات التي تمنح لمقدمي خدمة المياه، وتصدر من خلال موافقة عدة جهات مختلفة، وهم وزارة الصحة والسكان، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار أن الشركة لديها خطة لاعتماد سلامة ومأمونية المياه بمحطات مياه الشرب أو الصرف الصحى، وفقا لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.