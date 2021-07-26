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مجلس الدولة يقرر إجراء الحركة القضائية لعام 2021-2022

كتب:

محمد عيسى
08:32 م | الإثنين 26 يوليو 2021
مجلس الدولة

مجلس الدولة

قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بجلسته المنعقدة، اليوم الإثنين، إجراء الحركة القضائية للعام القضائي 2021- 2022، في أضيق الحدود، نظرًا لظروف جائحة كورونا، مع تطبيق قواعد عامة موضوعية على الجميع، وتزويد كل أقسام المجلس بالعدد اللازم من الأعضاء لاستمرار إنجازهم المتميز، مع مراعاة الظروف الصحية للزملاء.

وتقرر تلقي الرغبات اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021 حتى يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، وجار اتخاذ إجراءات إنشاء عدد من دوائر القضاء الإداري في المقر الرئيسي والمحافظات للتخفيف عن كاهل القضاة، وتقريب العدالة للمواطنين، على أن يكون المجلس الخاص في حالة انعقاد دائم حتى صدور الحركة القضائية، حسبما صرح المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام.

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