رئيس تونس: من يصف قراراتي بـ«انقلاب» فليراجع دروسه في القانون

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن من يقول إن القرارات التي أصدرها أمس «انقلاب» فليراجع دروسه في القانون، مطمئنًا الشعب التونسي بأن الدولة قائمة ولا مجال للتعدي عليها، حسبما ذكرت قناة «extra news».

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرر أمس، حل البرلمان وإقالة الحكومة، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وتجميد كل سلطات مجلس النواب، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتوليه رئاسة النيابة العمومية، للوقوف على كل الجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، يعينه رئيس الجمهورية.