عاجل.. رئيس تونس: لا مجال لمراكز قوى تتنافس للسيطرة على البلاد

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن بلاده دولة واحدة ولا مجال لدول داخل الدولة، مضيفا: «لا مجال لمراكز قوى تتنافس السيطرة على تونس أو تفجيرها من الداخل»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الرئيس التونسي يعرب عن استيائه من محاولة توظيف أزمة «كورونا» لغايات سياسية

وأوضح «سعيد»، خلال اجتماع طارئ، أنه «لا بد من قراءة نقدية لسبب تردي الوضع»، مضيفا: «سأسهر بنفسي على كل التفاصيل حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته»، معربا عن استيائه من محاولة توظيف أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لغايات سياسية.

وأشار الرئيس التونسي، إلى مراجعة جملة من الاختيارات التي أثبتت التجربة أنها خاطئة أو منقوصة، وامر سعيد بضرورة مراجعة جملة من الاختيارات بعد فشل التصدي لـ«كورونا».

وكانت الرئاسة التونسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن لارئيس، قيس سعيد، عقد اجتماعا طارئا بقصر قرطاج الرئاسي، فيما أشارت إذاعة «موزاييك» التونسية، إلى أن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي ووزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي، وعدد من القيادات العسكرية، كانوا من بين الحضور.

وكانت وزارة الصحة التونسية، أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 4829 إصابة جديدة بالفيروس، و 139 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 560826 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 18052 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».