«نجمة معدية».. أغنية جديدة من فريق واما في صيف 2021

انتهى فريق واما، رسميا من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم «نجمة معدية»، لكي تكون أولى أغنيات فريق واما بعد فترة غياب دامت أكثر من 3 سنوات عن طرح آخر ألبوماتهم الغنائية.

الأغنية الجديدة من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب بمناسبة موسم الصيف.

أغنية واما الجديدة من كلمات وألحان عزيز الشافعي

وأوضح أحمد الشامي، عضو فريق واما لـ«الوطن» أن الأغنية ستكون مفاجأة مدوية للجمهور نظرا لقوة وبهجة الأغنية التي كتبها ولحنها عزيز وتعد لونا جديدا على الفريق.

يذكر أن آخر ألبومات «واما» كان «الصيف ابتدى»، والأغنية من كلمات هاني رجب، وألحان مديح حسين، وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج «نجوم ريكوردز»، بالتعاون مع «هاي واي»، يأتي طرحها لتكون الثانية بعد أغنية «شمس بحر»، وتم التعاون فيها مع الشاعر تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدي.

وتقول كلمات أغنية «الصيف ابتدى»: «الصيف ابتدى هنغير جو كل ما نكبر كل ما نحلو.. العمر ماهوش بالسن ده لو يتقاس هنحتاااااس.. الدنيا قمر فيها ناس حلويين غيروا أسلوب ليه ملل وروتين.. واللي هيتشائم افلتوا وسيبوه لا سلام ولا كلام.. غيروا موود غيروا موود.. اخرجوا انزلوا اشتروا ورد».

واما طرح آخر ألبوماته بعنوان الصيف ابتدى

ألبوم «الصيف ابتدى» يضم 10 أغاني، وهم: «شمس بحر، الله ع الجمال، على فكرة، كترت حكاياتي، يلا نرقص، بتحبي نفسك، اسمها إيه، بنتهرب، وفطومة»، وهو إنتاج مشترك بين «نجوم ريكوردز»، و«هاي واي».

تعاون الفريق في الألبوم مع مجموعة من الشعراء، هم «تامر حسين، نادر عبدالله، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، هاني رجب، جمال الخولي، والملحنين «خالد عز، تامر عاشور، مديح حسين، إيهاب عبد الواحد، رامي جمال، أحمد فهمي، محمد يحيى»، وتوزيع موسيقي «أمين نبيل، توما، إيهاب فاروق، ونادر حمدي».