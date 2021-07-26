عاجل.. «مدبولي»: اتفاق لإحياء فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مباحثات الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان التي عقدت اليوم بين مصر وجنوب السودان، تناولت مختلف مجالات التعاون الثنائي وسبل دفعها إلى آفاق أرحب، في عدة مجالات منها التعليم العالي، عن طريق المنح المقدمة للطلاب من جنوب السودان للدراسة في مصر، والمضي قدما لإعادة إحياء نشاط فرع جامعة الإسكندرية في جنوب السودان.

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور جيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، عقب انتهاء مباحثات الدورة الأولي للجنة العليا المشتركة بين البلدين منذ قليل، أن المباحثات تضمنت تجهيز المدارس الفنية المصرية للقيام بدورها في إعداد الكوادر الجنوب سودانية، وللمساهمة في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية المستحقة لشعب جنوب السودان.

ولفت إلى أن المباحثات تضمنت تنشيط المشروعات الخاصة بتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية، والري، والكهرباء والاتصالات والنقل، في مختلف الولايات بدولة جنوب السودان، فضلا عن نقل الخبرات المصرية، وتوفير الدعم الفني وبرامج بناء القدرات في مختلف القطاعات المهمة، كالصحة، والزراعة، والري وغيرها.