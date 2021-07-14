رئيس جنوب السودان: نثمن التحرك المصري لتحقيق التنمية بقطاعات الدولة

استقبل سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، اليوم، بمقر القصر الجمهوري بالعاصمة جوبا، كلا من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار زيارة وفد مصري رفيع المستوى لدولة جنوب السودان للمشاركة فى فعاليات معرض«صنع فى مصر» والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة، كما شارك فى اللقاء أعضاء الوفد المصري وممثلي السفارة المصرية بدولة جنوب السودان.

وأوضحت «جامع» أن الوفد المصري نقل لرئيس جمهورية جنوب السودان تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية لقيادة وشعب جنوب السودان، وحرص مصر على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك، لا سيما النواحي الاقتصادية والتجارية والصناعية.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن الرئيس الجنوب سوداني أبدى حرصه عل تطوير وتنمية التعاون الحالي، والتواصل المستمر بين مسئولي البلدين، والعمل سويًا من أجل تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات بهدف تحقيق رفاهية ورخاء الشعبين، مثمنًا التحرك المصري الفاعل فى دولة جنوب السودان للمساهمة فى تنمية العديد من القطاعات، وبصفة خاصة فى مجالات الصحة والزراعة والثروة الحيوانية، وكذلك إنشاء فرع للبنك الأهلي المصري وإنشاء قاعة مؤتمرات لتوفير منتجات تلبي احتياجات المواطنين بجنوب السودان.

وأضافت «جامع» أن اللقاء استعرض أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين فى مختلف المجالات، والتي تجرى التوافق عليها خلال زيارة الرئيس السيسى للعاصمة جوبا خلال شهر نوفمبر الماضي، مع التأكيد على حرص الدولة المصرية على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات، والسعي للارتقاء بمعدلات التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات المصرية في جنوب السودان.

كما أعرب الرئيس سلفاكير عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر، والاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة فى العديد من مجالات التنمية، مع أهمية العمل على تعزيز علاقات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين، فضلًا عن التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية، وتوفير الدعم الفني للمساهمة فى بناء قدرات الكوادر الوطنية في جنوب السودان.