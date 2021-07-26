نائب رئيس جنوب السودان لـ«مدبولي»: أنا خريج الجامعات المصرية

أعرب الدكتور جيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، عن فخره لزيارته لمصر، وتمثيل بلاده في اللجنة العليا المشتركة الأولى بين «القاهرة» و«جوبا»، موضحاً أنه أحد خريجي الجامعات المصرية، ويتقلد اليوم منصب نائب رئيس جنوب السودان.

وأضاف «جيمس»، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، أن دولة جنوب السودان، حققت العديد من المنافع تاريخيا من خلال تعاونها مع مصر، الذي بدأ منذ مطلع السبعينيات، وخاصة في مجال التعليم والمنح الدراسية، مشيرا إلى أنه يأمل أن يستمر التعاون في هذا الصدد بلا توقف.

ووجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال، قائلا: أحمل إلى مصر حكومة وشعبا خالص التحية والأمنيات من الرئيس «سيلفا كير مارديت»، كما توجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على هذه الدعوة التاريخية الكريمة له ولوفد بلاده للمشاركة في هذا الاجتماع المهم.

وأضاف: «نحن ممتنون كثيرا للحكومة والشعب المصري لقيامهم بتقديم المساعدات الإنسانية لمواطني بلدنا، كما أن جنوب السودان تعرض خلال الفترة الأخيرة لثلاث أزمات تمثلت في الفيضانات، واجتياح الجراد، فضلا عن جائحة كورونا، وفي هذا الصدد لم تتردد مصر حكومة وشعبا في أن تقدم يد العون مباشرة لشعبنا».