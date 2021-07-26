عاجل.. جنوب السودان: مؤتمر دولي للاستثمار في جوبا.. ومصر أول المدعوين

أعلن الدكتور جيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، أنه يجري التخطيط لعقد مؤتمر دولي للاستثمار في جوبا، مؤكدا أن مصر من أوائل الدول التي سيقدم لها الدعوة لحضور هذا المؤتمر.

وأضاف نائب رئيس «جنوب السودان»، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري منذ قليل، عقب انتهاء مباحثات الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين: «نحن هنا اليوم، لمناقشة عدد من القضايا المتنوعة، فضلا عن تعزيز التعاون بين البلدين، وتقوية العلاقات الثنائية المشتركة».

وأوضح أن دولة جنوب السودان، تتمتع بمساحات شاسعة من الأراضي، و95% من هذه الأراضي صالحة للزراعة، مشيرا إلى أن الأولوية الأولى لجنوب السودان تتركز على إنتاج الغذاء، وفي هذا الصدد دعا المستثمرين المصريين في المجال الزراعي إلى التعاون مع بلده من خلال ضخ استثمارات في هذا القطاع واستغلال هذه الأراضي، فضلاً عن ترحيب بلاده بالتعاون فى مجالات البترول والتعدين، من خلال ضخ استثمارات مصرية في أي من هذه المجالات المختلفة لتعظيم الاستفادة من تلك الثروات المتنوعة.

كما دعا إلى أهمية دعم وتعزيز أطر التعاون ونقل الخبرات المصرية في مجال السياحة، وذلك من خلال تنفيذ برامج التدريب المشتركة، بما يسهم في الارتقاء بمجال السياحة فى جنوب السودان وتعظيم الاستفادة من المقومات الموجودة لديها.