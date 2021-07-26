مدبولي: نأمل في التوصل لاتفاق عادل بشأن السد حرصا على استقرار المنطقة

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أمله في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم قانونًا فيما يتعلق بملف «السد الإثيوبي»، انطلاقًا من حرص مصر على استقرار المنطقة.

وأضاف «مدبولي»، خلال مباحثات اللجنة الأولى للتعاون المشترك بين مصر وجنوب السودان، اليوم الإثنين، أن نهج مصر في التعامل مع قضية السد على مدار السنوات الماضية كان يقوم على أساس السعي للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح الدول الثلاث.

وأكد أن مصر أبدت المزيد من المرونة طوال مسار المفاوضات المستمر لعقد كامل، وسلكت كل السبل الممكنة في هذا الشأن، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم قانونًا انطلاقا من حرص مصر على استقرار المنطقة.