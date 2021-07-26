عاجل.. المجلس الأعلى للقضاء في تونس يجتمع غدا لدراسة قرارات قيس سعيد

أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل، بأ المجلس الأعلى للقضاء في تونس، سيجتمع غدا لدراسة قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر الرئيس التونسي، بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وفي كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، قال الرئيس التونسي: «لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص».

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد: «إن القرارات التي اتخذتها كانت بناء على الدستور، وأتعجب ممن يتحدثون عن انقلاب».

وأضاف خلال كلمه له منذ قليل، أن المؤسسة النيابية بلغت مستوى مهينا لكل التونسيين: «هناك لصوص يحتمون بالنصوص، وصبرى نفد، وكان لا بد من استعادة دولة القانون، وأنا لم أحل البرلمان بل قمت بتجميد أعماله».

وأوضح: «لقد احترفوا السطو على إرادة الشعب بنصوص قانونية، وضعوها على المقاس لاقتسام السلطة، داعيا إلى التزام الهدوء، وعدم الرد على الاستفزازات والتصريحات والشائعات».

وذكر الرئيس التونسي، أن الأوضاع بلغت حدا لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة، مؤكدا: «نفد الصبر بالرغم من التحذير تلو التحذير».