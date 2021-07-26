«لو سيفون البيت باظ الفاتورة هتعلى».. شركة المياه تحذر «الستات»

حذّرت الشركة القابضة لـ مياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها الرسمية على«فيس بوك» ربات المنازل من عدم الصيانة اللازمة لـ«السيفون» بالحمام، ضمن آليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه التي تنفذها الشركة تحت شعار «كل نقطة بتفرق» واهتمام الدولة بقضية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردها المائية ورفع وعي المواطن المصري بالجهود المبذولة وحجم الاستثمارات التي تضخها الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

لو السيفون بايظ بيضيع 1440 لتر في اليوم

وذكرت الشركة في منشورها : «تعرف إن لو السيفون بايظ ده بيضيع 1440 لتر في اليوم يعني متر ونص مياه كل يوم، زيادة في استهلاكك الشهري لـ43000 لتر ودخولك في أعلى شريحة.. خد الخطوة وماتقولش هي جت عليا.. أيوة جت عليك ..علشان كل نقطة بتفرق».

ترشيد استهلاك المياه لكل فئات المجتمع

من جانبه أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنّ حملة «كل نقطة بتفرق» التي تنفذها الشركة القابضة والشركات التابعة لها تهدف إلى تحقيق انتشار أكبر للتوعية باهمية ترشيد استهلاك المياه لكل فئات المجتمع، من خلال تنفيذ أنشطة تفاعلية ثقافية وتوعوية لنشر رسائل ترشيد استهلاك المياه وإنجازات الدولة فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والمساهمة لتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 الذي ينص على «الحد من استهلاك المياه العذبة في قطاعي الزراعة والصناعة والاستخدام المنزلي».

الشركة تحرص على المشاركة في مجالات تنمية المجتمع

وأوضح «رسلان» أنّ الشركة القابضة تعمل على توفير مياه الشرب للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، انطلاقًا من حرص الشركة على المشاركة في مجالات تنمية المجتمع، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.