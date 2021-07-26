أوقاف الإسماعيلية تستقبل دفعة أولى من لحوم صكوك الأضاحي

تلقت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي، تمهيداً على المستحقين من الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

وتسلم الدكتور صبري عبادة، مدير مديرية أوقاف الاسماعيلية، 4 أطنان من اللحوم، لتوزيعها على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، في أنحاء المحافظة.

وناقش «عبادة» مع الشيخ محمد عبد المعبود، مدير الدعوة، والشيخ سيد عطية، مدير المتابعة، عملية توزيع الكميات على إدارات الأوقاف في الإسماعيلية وفايد وأبو صوير والقصاصين والتل الكبير والقنطرة غرب والقنطرة شرق.

وقال وكيل وزارة الأوقاف إن هناك عدة ضوابط خلال عملية توزيع اللحوم على أسر المستحقين، في مقدمتها منع التصوير عند التوزيع، ومتابعة تفعيل الإجراءات الاحترازية، ومراعاة ضوابط التباعد، وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وقال إن وزارة الأوقاف أطلقت يوم الجمعة الماضية قوافل توزيع 120 طناً من لحوم أضاحي الأوقاف في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وانطلقت القوافل السبت إلى محافظات المنوفية والإسكندرية وبني سويف والفيوم، فيما انطلقت الأحد إلى محافظات الشرقية والغربية والمنيا والقاهرة.

ووصلت اليوم الاثنين القوافل إلى الجيزة والبحيرة والإسماعيلية وأسيوط، ومن المقرر أن تصل غداً الثلاثاء إلى محافظات سوهاج وقنا والدقهلية وكفر الشيخ.

ومن المخطط أن تصل قوافل الأوقاف لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي إلى محافظات قنا ودمياط والقليوبية وأسوان وبني سويف، يوم الأربعاء المقبل، على أن تصل الخميس إلى الإسكندرية وشمال سيناء والقاهرة وجنوب سيناء والسويس.

ومن المقرر أن يتم توزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في نطاق المحافظة، من المدرجين بالقوائم التي جرى إعدادها بهذا الشأن، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.