3 حوادث هزت الإسماعيلية في أسبوع.. آخرها شقيق قتل شقيقه

شهدت محافظة الإسماعيلية خلال الأسبوع الماضي 3 حوادث دامية هزت المحافظة وصارت مثارا لحديث الرأي العام بالتزامن مع بعض الحوادث في محافظات أخرى.

طالب يقتل والده في عيد الأضحى

وفي ثاني أيام عيد الأضحى شهدت الإسماعيلية جريمة بشعة بمقتل أب على يد نجله بسكين مطبخ إثر إصابته بطعنة نافذة في البطن، حيث لقي «ابراهيم.م»، 55 سنة مصرعه بطعنة نافذة بعد مشادة مع نجله لمحاولته الاعتداء على عمه.

وأمرت النيابة العامة أمس الأحد بتجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد اعترافه بارتكاب الواقعة وقتل والده فيما تسلمت أسرة المجني عليه الجثمان وتم تشييعه بمقابر العائلة في الإسماعيلية، واعترف الشاب أن مشادة نشبت بينه وبين الأب بسبب وجود خلاف مع عمه.

مصرع أب وابنه متفحمين في حادث سيارة BMW علي طريق الإسماعيلية

ولقي أب وابنه، طفل في العاشرة، مصرعهما على طريق فايد الاسماعيلية الصحراوي، إثر انقلاب سيارة ملاكي واشتعال النيران بها، وتعرضت السيارة لانفجار الإطار الأمامي مع سير الضحية بسرعة زائدة فتعرصت السيارة للانقلاب واشتعال النيران بها، وحاول مواطنون السيطرة علي حريق السيارة في بدايته إلا أن وصوله لخزان الوقود وانفجاره تسبب تقحمهما.

وتمكنت مباحث فايد من الوصول إلى هوية ضحايا الحادث أمس الأحد، وسلمت الجثث لذويها من مشرحة مستشفى القصاصين المركزي بعد صعوبة كبيرة في التعرف على هويتهما أو التعرف على أرقام السيارة.

وبحسب مصادر فان ضحايا الحادث هما معتز صبحي سالم، 33 سنة صاحب شركة مقاولات عامة ونجله مصطفى 10 سنوات يقيمان بمنطقة المطرية في القاهرة.

شقيق قتل شقيقه بسبب ألف جنيه في قرية أبو خليفة

وتسبب خلاف مادي في مقتل شاب علي يد شقيقه في قرية أبو خليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بالاسماعيلية.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة خلال دفاعه عن نفسه في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف مادي.

وقال الشاب في أقواله أن شقيقه، 20 عاما، كان يحمل سلاحا ابيضا وأثناء محاولته الاعتداء عليه أصيب بطعنة نقل على أثرها إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ إلا أنه توفي متأثرا بالطعنة.

وألقت وحدة مباحث القنطرة غرب القبض على المتهم وتحفظت علي السلاح المستخدم في الجريمة وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.