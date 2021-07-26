إصابة 3 أطفال بالتسمم في سوهاج.. تناولوا طعاما فاسدا

استقبل مستشفى طما المركزي بسوهاج، قبل قليل، 3 أطفال مصابين بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة، حيث جرى احتجازهم بقسم الأطفال، تحت الملاحظة الطبية.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمحافظة سوهاج إشارة من مستشفى طما المركزي، بوصول كل من «أحمد علي أحمد»، 6 سنوات، وشقيقيه «زياد»، 4 سنوات، و«محمد»، سنتين، يقيمون بقرية «الشوكا»، دائرة مركز طما مصابين بحالة إعياء وقيء مستمر، إثر تناول طعام فاسد.

وأشار البلاغ إلى أن الحالة العامة للأطفال الثلاثة «مستقرة»، وجرى احتجازهم بقسم الأطفال بالمستشفى المركزي، تحت الملاحظة الطبية.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبسؤال أهلية المصابين أفادوا بتناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة، مما نتج عنه إصابتهم، ونفوا الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.