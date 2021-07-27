حقيقة خطوبة صافيناز.. دعاية لكليبها الجديد

فاجأت الراقصة الاستعراضية صافيناز جمهورها بنشر فيديو لها وهي ترتدي رداء أبيض، وتقف أمام حمام سباحة، ويخرج من الماء شاب يضع في إصبعها خاتم الخطوبة.

وعلقت على الفيديو «قريبا هنقول مبروك»، واعتقد الجميع أنها خطبتها بالفعل، وانهالت عليها التهاني بالخطوبة.

ليتضح بعد دقائق من نشر الفيديو أنها الأمر مجرد دعاية لكليبها الجديد، والفيديو من كواليس التصوير مع الموديل رامي دياب.

ونشرت صافيناز صورا من تصوير الكليب أثناء التحضيرات وبجوارها الموديل الذي وضع الخاتم في إصبعها.

يذكر أنّ الراقصة صافيناز قالت إنها لا توافق أن تنفق أموالها على أي شخص يتزوج منها، موضحة: «أنا مش عاوزة فلوسه، ده راجل بشنب، لنفسه، ولو ميصرفش عليّ عادي، بس مياخدش فلوسي».

وأضافت «صافينار» في تصريحات تليفزيونية لها: «لو حد اتحرش بيّ وأنا برقص هاعوره في وشه ومش هينساها حتى لو هموت، هضرب وهتضرب.. متحطش في الموقف ده، ومرة كنت راكبة مترو في موسكو وحد جرب يمسك وسطي لفيت وضربته بالرجل ووقعته من السلالم المتحركة ومسكته من قميصه وجيبت له الشرطة، وشتمته بالروسي».

وحول ما إذا طلب منها زوجها أو خطيبها أن تعتزل الرقص، أجابت بأنها مصرة على استكمال مشوارها: «لسه عاوزة أرقص شوية ووسطي بيرقص لوحده، ومشبعتش من الرقص».