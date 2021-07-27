90 % من النمو السكاني داخل بريطانيا كان مدفوعا بالمهاجرين

قالت دراسة تحليلية حديثة، إن حوالي 90% من النمو السكاني داخل بريطانيا في السنوات الأخيرة كان مدفوعا بالمهاجرين وذريتهم المولودين في المملكة المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

المهاجرون أضافوا على مدار الـ20 عاما الماضية حوالي 7 ملايين نسمة إلى السكان البريطانيين

وأوضحت الدراسة الصادرة عن مركز أبحاث «ميجراشن ووتش يو كيه» البريطاني Migration Watch UK، أن المهاجرين أضافوا على مدار الـ20 عاما الماضية حوالي 7 ملايين نسمة إلى السكان البريطانيين.

وأضافت الدراسة، أنه في السنوات الأخيرة، بلغ عدد الوافدين حوالي 300 ألف شخص في السنة، وأضاف مركز الأبحاث، أنه من المرجح أن يؤدي ذلك إلى صعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية في السنوات المقبلة.

وكان البرلمان البريطاني، أقر الشهر الجاري، مشروع قانون الهجرة الجديد الذي يعتبر دخول المملكة المتحدة بصورة لا شرعية جريمة جنائية، فيما أكد حزب «العمال» أن هذا التشريع قد يخالف القانون الدولي.

وتأمل الحكومة البريطانية، في أن يخدم هذا التشريع تطبيق الإصلاح الشامل لقواعد اللجوء، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» وردع المهاجرين عن محاولة عبور القناة الإنجليزية.

وفي 4 يوليو الجاري، اعلنت السلطات نيتها تشديد عقوبة السجن بحق المهاجرين الذين يسعون لدخول البلاد بشكل غير قانوني من 6 أشهر إلى 4 سنوات، بعد بلوغ عمليات عبور القناة عدداً قياسياً، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

ويندرج هذا الإجراء الجديد الذي أعلنته وزارة الداخلية نهاية يوليو الجاري، ضمن مشروع قانون لإصلاح نظام اللجوء الذي كان من المقرر تقديمه إلى البرلمان البريطاني.