تطبيق التعليم الهجين بجامعات حكومية رسميا في العام الدراسي الجديد

كشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية و الخاصة عن الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وذلك بعد الإعلان عن الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، مؤكدين أنه سيجري الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وكذلك مواصلة الدراسة بنمط التعليم الهجين 2022، الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد.

الأعلى للجامعات: تطبيق الإجراءات لمواجهة كورونا العام الدراسي المقبل 2021

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الدراسة العام الدراسي المقبل ستكون بنمط التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي و التعليم عن بعد تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية الماضي، موضحاً أن سيتم التوسع في نظام المحاضرات «أون لاين»، في ظل التوسع من نظام الدراسة بالساعات المعتمدة.

واكد رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة ملتزمة بقرارت المجلس الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 1»، من حيث التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة وكذلك تقليل عدد أيام الحضور للطلاب وفقاً لنظام التعليم الهجين المتبع من العام الدراسي الماضي 2020-2021، وكذلك إجراء التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، مع الاستمرار في تطبيق نظام الدراسة بنمط «التعليم الهجين»، الذي شرعت الجامعات في تطبيقه منذ الإعلان عن أزمة فيروس كوفيد 19، موضحا أن الجامعة ستسلتزم بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وقال الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، إن العام الدراسي المقبل سيشهد الاستمرار في تطبيق نظام التعلبيم الهجين مع التوسع في نظام الدراسة أون لاين، بالإضافة إلى تطبيق نظام الساعات المتعمدة، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.