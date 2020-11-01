رئيس جامعة أسيوط يتفقد نظام التعليم الهجين بكلية طب الأسنان

تفقد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الأحد، مقر كلية طب الأسنان، لمتابعة سير تقديم العملية التعليمية بها، بحضور الدكتورة نجلاء طه، وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة هبة الله جمال راشد، وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناهض مدير المستشفى التعليمي لطب الأسنان.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن هدف الزيارة متابعة انتظام العام الجامعي الجديد 2020-2021 وفق النظم الحديثة المطبقة به، والتي تتضمن تطبيق نظام التعليم الهجين والذي يجمع بين الحضور الفعلي للطلاب فى القاعات الدراسية والمحاضرات الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه اطمئن خلال حواره مع طلاب الفرقة الأولى على الانتهاء من التحميل الإلكتروني لنحو 8 مواد دراسية، ويجري الإعداد لتحميل الجزء الضئيل المتبقي من المقررات لمختلف الفرق الدراسية.

وفي سياق متصل تفقد "الجمال"، عدد من القاعات الدراسية للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية لوقاية الأفراد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، والتي تتضمن الحفاظ على مسافات متباعدة بين الطلاب وتقسيم الفرق الدراسية إلى مجموعات، موجهًا بتوفير مواد مطهرة للأيدي أمام كافة المعامل والقاعات الدراسية لاستخدام الطلاب وأفراد الكلية، مشددًا كذلك على ضرورة ارتداء الطلاب للكمامات داخل القاعات الدراسية والمعامل، والحفاظ على إجراء عمليات التعقيم للأماكن والأدوات بصفة دورية.