تجديد حبس بائع خرده قتل شابا بالمحلة

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة لرئيس نيابة مركز المحلة بتجديد حبس بائع خرده 15يوما، علي ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شاب طعنا لخلافات قديمة.

كما وجه المحامي العام إلى سماع أقوال شهود العيان من أهالي القرية التي شهدت الحادث، وسماع أقوال المتهم وأفراد أسرة الشاب الضحية والإطلاع علي تقرير الصحة وتحديد أسباب الوفاة.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من العميد سامح مصطفي مأمور مركز شرطة المحلة بورود بلاغا من الأهالى بإصابة «مجدى إيهاب عنبة»، فى الثلاثينات من عمره، بطعنة نافذة من سلاح أبيض على يد بائع خردة ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال.

تفاصيل قتل شاب بطعنة نافذة من سلاح أبيض على يد بائع خردة

انتقلت قوة من مباحث قسم مركز المحلة الكبرى تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.

وكشفت التحريات التي أجراها الرائد محمد عيسوي رئيس مباحث مركز المحلة أن سبب الحادث خلافات سابقة بينهم منذ 4 سنوات ومؤخرا ترصد المتهم للمجنى عليه وطعنه بسلاح أبيض وفر هاربا .

التحريات الأمنية:خلافات سابقة بينهم منذ 4 سنوات

وخصصت سيارة إسعاف لنقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام وألقت مباحث مركز المحلة القبض على المتهم وإيداعه بحجز مركز شرطة المحلة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضرا بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.