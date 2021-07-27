أسعار السمك لا تزال في المتناول بالسوق.. «القائمة كاملة»

أسعار السمك تظل محط اهتمام الباحثين من الأسر المصرية عن وجبات خفيفة على المعدة وفي المتناول، وذلك في ظل ما تحظى به أسعار السمك في الفترة الأخيرة من استقرار.

أسعار السماك في مصر

سجل سعر البربوني 32 جنيها، بينما ينخفض سعر الكيلو المجمد منه إلى 25 جنيها، لكن يبقى سعر سمك الدنيس على ارتفاعه، فيبلغ سعر الكيلو 130 جنيهاً لأعلى سعر، وهناك أيضاً الجمبري المجمد ذو الـ165 جنيهاً للكيلو.

أسعار السمك البوري تبدأ في مصر من 110 جنيهات للكيلو، وهناك أيضاً سمك مازليا - كشر بـ30 جنيهاً، وبلغ سعر السمك وقار 80 جنيهاً، أما أسعار أسماك البلطي فتبدأ من 17 جنيهاً وصولاً إلى 37 للبلطي الأسواني.

90 جنيها سعر السمك الموسى

سعر السمك القراميط سجل 10 جنيهات كأقل سعر للكيلو، أما البياض فـ60 جنيهاً للكيلو، والسبيط بـ170 جنيهاً لأعلى أسعاره، و90 جنيهاً لسمك موسى، و20 جنيها للمكرونة المجمدة.

وبلغت أسعار الكابوريا 130 جنيهاً لأعلى أسعارها، بينما كان أقل سعر هو 30 جنيهاً، وسجر كيلو سمك المرجان المجمد 25 جنيهاً.

الأسماك وجبة غنية بالبروتين

وتعمل الدولة في الوقت الحالي على زيادة الإنتاج من الأسماك خاصة، باعتبارها مصدر غني بالكثير من البروتين، وأسعارها أرخص من اللحوم الحمراء، بجانب احتوائها على عدد كبير من الفوائد الغذائية التي تجعلها الطبق المفضل لدى الكثيرين.

ويشار إلى أن مصر أنشأت مشروع الاستزراع السمكي بمنطقة شرق بورسعيد، التابع لشركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية التابعة لهيئة قناة السويس، وهو أحد مشروعات تنمية منطقة قناة السويس وسيناء لتوفير فرص عمل للشباب، حيث يعتبر مشروع الاستزراع السمكي خطوة نحو الاكتفاء الذاتي من الأسماك.

بجانب تطوير بحيرة المنزلة والتي انعكس تطويرها على حركة الصيد في البحيرة، فشهادات بعض الصيادين العاملين في البحيرة منذ سنين طويلة أكدت ذلك، حيث أصبحت الأوضاع آمنة بعد أن كان الصيادون يتعرضون للسرقة والبلطجة، فيما أسهم التطوير أيضًا في تحسن المياه وبالتالي تنوع الأسماك وظهور أشكال جديدة لم تكن تصل للبحيرة في السابق.

وتحتل مصر المركز الأول في قارة أفريقيا في الاستزراع السمكي، وتنتج نحو 2 مليون طن سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية.