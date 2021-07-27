تفاصيل رحلات «اعرف بلدك» لـ شرم الشيخ ورأس البر.. تبدأ من 500 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة؛ عن انطلاق رحلات إلى مدينتي رأس البر وشرم الشيخ، وذلك ضمن برنامج رحلات «اعرف بلدك» الذي تنظمه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الاشتراك في الرحلات، وفقًا لما أعلنته الوزارة، على النحو التالي:

أولًا: رحلة رأس البر

من المقرر أن ينطلق الفوج خلال الفترة من 1 إلى 5 أغسطس 2021، بمشاركة 47 شابا وفتاة من محافظة المنيا.

وجاءت شروط الاشتراك كالتالي:

- مدة الفوج خمسة أيام بأربع ليالِ.

- رسم الاشتراك 500 جنيه من كل مشارك.

- التجمع أمام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا.

- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية برأس البر.

ثانيًا: رحلة شرم الشيخ

من المقرر أن ينطلق الفوج خلال الفترة من 31 يوليو حتى 4 أغسطس 2021، بمشاركة 100 شاب وفتاة من محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة، الجيزة، القليوبية».

- مدة الفوج خمسة أيام بأربع ليالِ.

- رسم الاشتراك 800 جنيه من كل مشارك.

- التجمع من أمام مبنى وزارة الشباب والرياضة، في تمام الساعة الواحدة صباحًا يوم 31 يوليو 2021.

- الإقامة والإعاشة بفندق تيوليب في شرم الشيخ.

الشروط المشتركة للرحلات

- المرحلة العمرية: من 18 لـ40 عامًا، ويمنع نهائيا اصطحاب الأطفال والأسر.

- استقبال الرحلات على وجبة العشاء والمغادرة عقب وجبة الإفطار.

- يجري الإعلان عن الرحلات وفتح باب الحجز للرحلات أمام الشباب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة (بوابة مصر للشباب والرياضة).

- يقوم الشاب بتسجيل بياناته الشخصية من واقع بطاقة الرقم القومي على الموقع الإلكتروني من هنــــــــا.

- بعد ذلك يتوجه لمديرية الشباب والرياضة، طبقًا لبياناته الشخصية الموجودة ببطاقة الرقم القومي، ويقوم بتسديد قيمة الاشتراك بمديرية الشباب والرياضة «إدارة الشباب» علمًا بأنّ الأولوية بأسبقية الدفع وليس التسجيل.

- يمنع التبديل نهائيًا، أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- في حالة ثبوت عدم صحة البيانات يجري ترحيل المشارك فورًا دون استرداد مبلغ الإشتراك.

- الانتقالات ذهابًا وعودة (أتوبيسات مكيفة).

- يتحمل المشارك قيمة البرنامج السياحي.