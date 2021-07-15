وزير الشباب والرياضة يكرّم الطالبة بائعة التين الشوكي (صور)

كرّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، الطالبة هبة عبدالحميد محمد الشهيرة بـ بائعة التين الشوكي، في إطار حرصه على تكريم النماذج الإيجابية من الشباب داخل المجتمع.

الوزير ثمّن جهد الطالبة لحرصها العمل والتحدي لمساعدة نفسها

وثمّن الوزير، جهد الطالبة وحرصها على العمل والتحدي لمساعدة نفسها في مصروفاتها إلى جانب دراستها، متمنياً لها التوفيق في حياتها العلمية والعملية خلال الفترة المقبلة.

ووجّه الوزير، المعنيين في الوزارة، بإشراك الطالبة هبة، في مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة في العديد من المجالات، إضافة إلى تقديم الدعم لها على مستوى دراستها العلمية.

هبة: الفكرة جاءت لتوفير مصروفات دراستي

من جانبها، قدمت الطالبة هبة عبدالحميد، الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على حرصه على مقابلتها وتكريمه لها، مشيرة إلى أنّ بيعها للتين الشوكي جاء بعد تفكيرها في مشروع لمساعدة نفسها في مصروفاتها الدراسية، والعمل في عيادة أحد الأطباء في الفترة المسائية.

يذكر أنّ وزير الشباب والرياضة، حرص على تكريم النماذج المكافحة والدؤوبة على تحقيق طموحاتها، وقادرة على التحدي، وهي نفس الشعارات التي رفعتها الدولة المصرية الحديثة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى تحول المجتمع المصري إلى أيقونة تفوح منها روح التحدي والقدرة على تحقيق الآمال والطموحات التي تليق باسم ومكانة مصر وريادتها في منطقة الشرق الأوسط.

ومن بين النماذج التي حرص على تكريمها وزير الشباب والرياضة خلال الفترات الماضية، الطفل يوسف مصطفى الصيفي، طفل ملعب الشروق، وصاحب الصورة الشهيرة وهو يتابع تدريبات فريق خارج أسوار أحد الملاعب الخاصة والمعروف حاليا، على صفحات السوشيال ميديا باسم طفل «ملعب الشروق».

كما حرص الوزير على تكريم الطالب إبراهيم عبدالناصر، الذي عرف إعلاميا باسم «بائع الفريسكا»، وحصل في الثانوية العامة 2019 على 99.6%، والتحق بكلية طب الإسكندرية، وكرّم كذلك فتاة كفر الشيخ، الزهراء حلمي قنديل صاحبة الـ17 عاما، التي حصلت على المركز الأول على مستوى العالم في حفظ وتلاوة القرآن الكريم.