والد الفنان محمد رجب يتعرض لأزمة صحية.. ونجله يطلب الدعاء

تعرض والد الفنان محمد رجب، لأزمة صحية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث ناشد الفنان جمهوره بالدعاء له حتى يتماثل للشفاء، وذلك عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وحظى والد الفنان محمد رجب، بقدر كبير من دعاء الجمهور، بعد مناشدة محمد رجب، عبر خاصية الـ«ستوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بقوله: «أرجو الدعاء لأبي بالشفاء العاجل».

وفي ضوء الحديث عن والد الفنان محمد رجب، لم يسبق للأخير بالتحدث عن والده في أي لقاء تليفزيوني بعد، لاسيما وأنه قليل الظهور الإعلامي، فيما تحدث مرة عن نجله الطفل الصغير الذي يعيش في السعودية، ولم يره غير مرات معدودة في السنة.

سيرة ومسيرة محمد رجب الفنية

يذكر أن محمد رجب كان يحلم في طفولته بالالتحاق بكلية الشرطة، بينما عائلته أرادت له الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، لكنه خالف كل هذه التوقعات والتحق بكلية الإعلام.

بعد تخرجه عمل لفترة في التليفزيون المصري، وتعرف على المخرج يحيي العلمي الذي أسند له دوراً صغيراً في مسلسل "الزيني بركات"، وكان بدأ حياته المهنية مساعد للمخرج طارق العريان، في فيلم "السلم والثعبان"، وكانت مسئوليته في الفيلم مساعدة الطفلة مها عمار على أداء دورها، وإن كان قام بأدوار صغيرة في تلك الفترة مثل دوره في فيلمي "المصير" و"عمر 2000". واشتهر محمد رجب، بدور الشرير غريم البطل ولعبه مراراً في أفلام عدة مثل (حرامية في كي جي تو، مذكرات مراهقة، إزاي البنات تحبك، الباشا تلميذ، كان يوم حبك)، إلى أن نال أول بطولاته في فيلم (ثمن دستة أشرار)، بعدها توالت بطولاته في أفلام (المش مهندس حسن، كلاشنكوف، محترم إلا ربع، سالم أبو أخته). كما شارك بعده أعمال تلفزيونية منها (البنات، لقاء على الهوا، أدهم الشرقاوي).